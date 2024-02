Un feat avec Jul !

Ce vendredi 2 février, PLK a sorti la troisième partie de son projet "Chambre 140". Et sur cet opus, il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il a invité le patron Jul en personne, "Faut pas". Et non seulement il l'a sur un titre mais aussi dans le clip qui va avec, une rareté pour le J quand il ne s'agit pas de ses propres vidéos. Raison de plus pour y jeter un oeil !