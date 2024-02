Zamdane attend le retour du "Printemps"

Encore une belle proposition de la part de Zamdane.

Zamdane a connu une évolution spectaculaire depuis ses débuts, à l'époque de "TJPC" ! Mais le talent reste intact, comme on peut le voir cette semaine avec le clip de "Printemps". Un morceau hyper mélancolique, sur une instru qui aurait pourtant presque sa place en club. Un tempo assez rapide, une mélo efficace pour le refrain, et des paroles assez tristes. Pour le clip, on a une vidéo tournée de manière très artistique, dans laquelle l'artiste apparaît souvent bien seul. Petite précision : ce single est le premier de son futur album !