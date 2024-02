Latto remixe Jennifer Lopez avec le clip de "Can't Get Enough"

La vidéo cartonne déjà !

Le morceau "Can't Get Enough" de Jennifer Lopez a tellement cartonné sur les plateformes que la rappeuse américaine Latto a décidé de faire un remix avec elle. Et en seulement 24 heures, il a atteint près de 9 millions. Dans la vidéo, on voit une JLO plus libre et rayonnante que jamais dans les rues en train de séduire tous les hommes qui s’y trouvent. Latto, quant à elle est habillée en rouge tout comme Jennifer Lopez d’ailleurs. Le rouge pour montrer à quel point elles peuvent être belles mais aussi dangereuses si c’est nécessaire. Mais au-delà de la violence, le rouge évoque également leur côté sensuel, la passion et surtout l’amour.