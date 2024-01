JKSN rappe pour la "Seine Saint-Denis"

93 sur le drapeau !

Toujours la plus grosse terre de rap en France, le 93 continue d'abreuver le game de nouveaux noms et cette semaine on va vous parler de JKSN. Le jeune rapeur a fait son entrée dans le game avec "Christian Dior" en décembre dernier et cette semaine il est de retour avec un nouveau single, "Seine Saint-Denis". Un morceau bien street dans lequel il dédicace tout son département, avec des plans tournés dans pas mal de villes du 93, avec un vidéo en noir et blanc embellie par un filtre "sépia". On vous laisse découvrir tout ça !