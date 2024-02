Un feat avec Snoop Dogg.

Benny The Butcher a sorti son premier album chez Def Jam, "Everybody Can't Go" ce vendredi 26 janvier. Pour l'accompagner, il a publié le clip de son morceau avec Snoop, "Back Again". Le clip a été tourné à Los Angeles et malgré la douceur qui règne dans la Cité des Anges, les deux rappeurs envoient de grosses punchlines, jugez plutôt...