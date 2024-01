Il a fait le taff, maintenant, il attend que ça tombe !

Keuchei st déjà de retour avec de la nouveauté, quelques semaines après la sortie de son projet "C'est le Gang". Cette fois, il s'agit d'un nouveau morceau, "Position d'attente", accompagné de son clip. Un titre bien agressif, dans une ambiance très street, avec des plans assez courts dans le clip, pour un morceau qui annonce apparemment l'arrivée d'une mixtape. On vous en dit plus dès qu'on en sait plus !