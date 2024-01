Good Bana surprend avec "Encore"

Il est déjà de retour avec de la nouveauté !

Le vainqueur du Buzz Booster édition 2023 n'a pas envie de se reposer sur ses lauriers. Quelques mois après sa victoire, Good Bana est déjà de retour au charbon et il vient d'ailleurs de nous dévoiler un tout nouveau clip, "Encore". Un morceau qui a l'air assez désabusé, mais qui est en même temps une ode à la guérison, à sortir de la dépression et des stupéfiants. Le tout avec de jolis chœurs, chose assez inhabituelle dans le rap français ces dernières années, et une vidéo très travaillée dans laquelle on découvrir l'esthétique soignée du rappeur.