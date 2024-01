Un extrait de son album à venir.

Benny The Butcher sort son nouveau single "Bron" produit par Hit-Boy dans lequel il s'inspire et rend hommage à la superstar du basket, Lebron James. Forcément, tout le clip est dans l'univers du basket. C'est un extrait de son album à venir, "Everybody Can’t Go" attendu le 26 janvier.