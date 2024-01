Rien ne semble l'arrêter !

Habits de luxe, chaines au cou, bagues à la main, belle voiture et pour couronner le tout : du fric… Young M.A vous fait découvrir son monde dans "Watch". Et comme à son habitude, elle dit de ce qu’elle veut, avec des gestes pour appuyer ses propos. La rappeuse se vante tout simplement de tout ce qu’elle possède, elle n’a pas froid aux yeux et elle veut même plus !