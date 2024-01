Le rappeur semble nager dans le bonheur.

K CAMP se sent jeune et libre dans "Young & Free". Et qui dit jeunesse dit insouciance et surtout tête en l’air. On ne se rend pas compte de certaines réalités de la vie, on veut juste en profiter sans pression, sans prise de tête, sans rendre compte à qui que ce soit. C’est cette mentalité que le rappeur nous partage.