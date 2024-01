Elles sont toutes les deux en rose.

C’est dans leur univers de princesse que Reneé Rapp et Megan Thee Stallion nous embarquent dans leur clip "Not My Fault", pour dire que cela n’est pas de leur faute si elles sont nées pour vivre une vie de princesse. Habillées toutes les deux en rose, les stars semblent bien aimer et surtout profiter de cette vie qu’elles ont décidé de mener : elles se sentent libres de faire ce qu’elles veulent. Une chanson rafraîchissante qui parle de liberté, tout en restant très "egotrip".