Kaza perd sa "Connexion"

Sa belle le rend fou.

Ça fait désormais quelques années que Kaza est rentré dans le game, on pourrait presque dire qu'il fait partie des meubles désormais. Et il va attaquer 2024 de la meilleure des manières, avec un nouveau projet qui sera disponible le 12 janvier. Ça s'appelle "Heartbreak Life II", la suite du premier volume publié en 2020. Et pour vous faire patienter encore une semaine, il vient de dévoiler le clip d'un des extraits du projet, "Connexion". Un morceau dans lequel il parle beaucoup d'amour, et plus précisément d'une histoire très intense, comme vous le verrez dans le clip qu'on vous laisse découvrir.