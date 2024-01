Travis Scott et Playboi Carti mettent le feu sur YouTube avec la sortie de leur clip "Backrooms"

Ce n'est pas la première fois qu'ils font un tel exploit !

Avec Travis Scott et Playboi Carti, on ne peut que s’attendre à du lourd. En seulement onze heures, le clip "Backrooms " comptabilise plus de 3 millions de vues sur YouTube. Dans ce clip de 2mins 40, les rappeurs nous démontrent une fois de plus leur capacité à toucher le plus grand nombre d’auditeurs mais aussi leur manière à faire plaisir aux fans. On peut aussi voir les rappeurs habillés en noir dans une pièce isolée en compagnie d’une grosse voiture et de quelques filles comme à leur habitude.