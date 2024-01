Offset et Mango Foo bien entourés dans "Skyami"

On comprend mieux pourquoi Cardi B est partie...

"Woke up this morning, fours in my bed" : c'est comme ça que Offset démarre son couplet dans le morceau "Skyami", dont le clip vient de sortir. On comprend un peu mieux pourquoi Cardi B a fait ses valises : le rappeur membre des Migos semble avoir du feu dans le caleçon. D'ailleurs, il se fait bien plaisir pour le clip, tourné en compagnie de Mango Foo, mais aussi de plusieurs filles bien chargées, qui twerkent comme si on les notait sur 20. La belle vie ! On peut dire qu'il a l'air de vivre sa rupture plutôt bien, qu'en pensez-vous?