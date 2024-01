Kery James : avec "Comment ça va ?", il apporte son soutien aux Palestiniens.

Un tout nouveau single où le rappeur choisit d'utiliser sa voix "au péril de sa carrière".

Alors que le monde entier a célébré les fêtes de fin d'année, pour certains, c'est toute autre chose. C'est le cas des Palestiniens, qui souffrent du conflit contre Israël. Le 25 décembre dernier, jour de Noël, Kery James décide d'utiliser sa voix et d'apporter son soutien à la Palestine dans un tout nouveau single intitulé "Comment ça va ?". "Quand je suis parti en Palestine, aucun Palestinien ne m’a demandé d’argent, raconte le rappeur. Ce qui comptait pour eux, c’est que je puisse utiliser ma voix et la tribune qui m’est offerte en tant qu’artiste et personnage public pour que l’injustice qu’ils subissent ne soit pas niée et qu’ils ne soient pas relégués aux oubliettes de l’histoire. Je l’ai fait, au péril de ma carrière". Il conclut : "Faites-le à votre tour et partagez, qu’on ne soit plus des millions à se sentir seuls."