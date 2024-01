Le collectif donne tout !

C'est un très beau cadeau de Noël. Le 25 décembre dernier, le 667 a publié un gros freestyle réunissant les artistes phares du collectif. D'Osirus Jack, Afro S et Rifa à Norsacce en passant par Freeze Corleone, Slim C, Doc OVG, Black Jack et Zuukou Mayzie, le résultat est une énorme déflagration sur une production bouillante signée Flem et Therapy2093. Le tout est mis en images dan sun clip réalisé par Piège Studios.