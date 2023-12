Un extrait du dernier album de la chanteuse, "era 24".

Plus d'un mois après la sortie de son nouvel album, Ronisia continue de défendre "era 24". Après un clip alternatif à "I Got U", son featuring avec Niska, elle interprète aujourd'hui "Chill" avec Lisandro Cuxi en live pour Vevo. Les deux artistes se sont réunis pour une performance douce et envoûtante de leur collaboration.