Dopeboy DMG Black k, Lydol sont "Beni"

C'est une véritable balade dans les rues de Dakar.

Dopeboy DMG, Black k et Lydol nous font découvrir les rues de Dakar dans "Beni". Dans le clip, les artistes évoquent les moments difficiles qu'ils ont traversés. Des moments durant lesquels ils ont perdus beaucoup d’amis et de proches. Mais le point positif, c’est que malgré tout, la famille a été plus que présente. Pour eux, il n’y a pas plus important que la famille, c’est celle sur qui on peut compter sans qu’elle n‘attende quelque chose en retour. C’est aussi, celle à travers laquelle, on peut être béni. Ils évoquent aussi l’importance de l’argent dans la vie d’une personne d’où le "Yaw ma daara, on va chercher le Xalis".