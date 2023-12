Un délice pour les oreilles.

Vous connaissez le concept du Tiny Desk Concert : une petite pièce, où s'entassent quelques musiciens et un chanteur, pour donner un mood différent à des musiques déjà connues du grand public. Et cette fois, c'est Scarface qui s'est prêté au jeu. Le vétéran du rap de Houston, du haut de ses 35 ans de carrière, est venu nous offrir une très jolie perf en revisitant quelques uns de ses meilleurs morceaux, comme "On My Block" ou "Mary Jane". On valide fort ! Et vous?