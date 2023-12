Jolagreen23 est prêt à tout péter avec "12 Heures Minuit"

Un extrait de son premier album, "Recherche & Destruction".

Son année 2023 est totalement folle. Jolagreen23 a réalisé une vraie ascension, d'abord avec la sortie de "23" et "888823", deux projets où il perfectionne son rap, paramètre son univers avant la sortie de son premier album. Intitulé "Recherche & Destruction", le rappeur du 92 le balance à son public le 15 décembre dernier. Douze titres et des featurings de qualité qui démontrent que le rap game l'a totalement validé : Wallace Cleaver ainsi que l'artiste américain Benny The Butcher. Jolagreen23 accompagne ce premier album avec la sortie d'un clip, celui de "12 Heures Minuit". Réalisé par Alan Benoit, on retrouve le rappeur à Amsterdam.