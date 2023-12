Benny The Butcher avec Stove God Cooks pour le clip de "One Foot In"

La chanson est tirée du prochain LP "Everybody Can't G" de Benny The Butcher

Vendredi 8 décembre, Benny The Butcher a sorti un nouveau single intitulé "One Foot In", un duo avec Stove God Cooks. Le clip met en avant l’évolution des rappeurs, de leurs débuts jusqu’au moment où les choses commencent à marcher pour eux. Ils invitent leurs fans à voir un aperçu de ce qu’ils ont pu traverser, les sacrifices qu’ils ont dû faire pour créer tout un empire.