Ça menace clairement !

Dave East et Cruch Calhoun ont signé une des sorties les plus intéressantes de cette fin d'année avec "30 For 30". Un projet commun entre deux des meilleurs kickeurs actuels de la East Coast, et ils le prouvent avec cet extrait de l'album, "On Sight". Un morceau bien gangsta, bien mençant, où les punchlines tapent fort, avec un sacré charisme du côté des deux rappeurs.