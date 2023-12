Demi Portion en mode GTA avec "Adrénaline"

Toujours avec ce petit parfum old school.

C'est déjà l'heure du retour de Demi-P ! Il faut dire que le rappeur de Sète ne s'absente jamais très longtemps loin de ce rap game qu'il aime tant. Il a d'ailleurs prévu de commencer l'année 2024 avec un nouvel album, "Poids Plume", qui arrivera en janvier. En attendant, il vient de dévoiler un extrait du projet avec son clip. Il s'agit du morceau "Adrénaline", et pour le clip, le rappeur et ses équipes ont eu une idée originale : tourner la vidéo à la première personne, comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Les hommages au monde du jeu vidéo sont d'ailleurs très nombreux dans le clip (vous aurez comme nous remarqué la minimap façon GTA). On vous laisse checker ça !