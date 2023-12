Le lillois est chaud.

Ça fait quelques semaines que Dafliky publie régulièrement des clips sur sa chaîne Youtube. Normal, son album "Pas fait pour eux" vient de sortir, et cette semaine il dévoile un nouveau clip extrait du projet. Il s'appelle "Mode On", et il s'agit tout simplement d'une séance de découpage en règle, avec pas mal d'egotrip, une belle démonstration de ce dont il est capable. on vous invite à checker ça !