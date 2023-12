Kaneki avec Jey Brownie pour le clip de "Niya / Time"

Un morceau extrait du dernier projet de Kaneki.

Kaneki continue l'exploitation de son album "4REAL", sorti en octobre. Un album qui a dû lui rapporter un peu plus d'auditeurs qu'auparavant, lui qui a eu la bonne idée d'inviter Naps et Ninho notamment sur son projet. Cette semaine, il a appelé Jey Brownie en renforts pour le clip de "Niya/Time", extrait de son album. Un morceau avec une instru un peu drill, sur laquelle les deux artistes viennent chanter la rue. Et pour la deuxième partie du morceau, on a droit à des sonorités plus afro, avec un flow un peu plus posé et une voix plus grave, mais ça fonctionne aussi très bien. Qu'en pensez-vous?