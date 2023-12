On dirait même qu'il est amoureux.

Geavn continue de faire son trou dans le rap game, lentement mais sûrement. Il a profité de la fin de l'année pour nous sortir un EP assez court, "CYNE", dans lequel il se dévoile de manière un peu plus personnelle, avec toujours cette même aisance au micro. Cette semaine, il a d'ailleurs dévoilé le clip d'un extrait du projet, "Mood". Un morceau dans lequel il parle d'amour, avec sincérité, et un mélange entre kickage et moments chantés plutôt agréable à l'oreille. Qu'en pensez-vous?