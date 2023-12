ISS n'a plus le temps de tenir le "Sac"

Le rappeur a les crocs.

Le 91 continue d'abreuver le rap FR avec de ouveaux talents, et cette semaine on va vous parler de ISS. Un jeune rappeur de Massy qui a déjà plusieurs millions de vues au compteur de sa chaîne Youtube, qui n'existe pourtant que depuis un an. Cette semaine, il s'apprête à sortir son nouvel EP "Libre 3.0" (le 1er décembre), et pour fêter ça il a décidé d'en dévoiler un extrait en clip. Le morceau s'appelle "Sac" et il a tout ce qu'il faut pour bien marcher. Une mélodie sympa, une topline efficace, un refrain autotuné et des passages un peu plus kickés également, bref, tous les ingrédients nécessaires pour un morceau qui fonctionne. On vous laisse découvrir ça !