Le rappeur du 93 continue de lâcher du lourd !

2023 est une année cruciale pour 3ARBI. Le rappeur de Rosny-sous-bois a fait ses preuves avec son projet "Interlope" en juin dernier. Depuis, il ne s'arrête pas là et continuer à balancer du sale. Après "A3" et "John Abruzzi", il dévoile maintenant "French Speak" où il s'amuse toujours autant ave son flow et son attrayant timbre de voix. Un titre mis en images par Léo Mazzoni où l'on retrouve 3ARBI à Barcelone, en Espagne.