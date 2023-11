Gips et Osirus Jack ramènent la "Cookies Kush"

Le feat le plus inattendu de l'année.

Gips, le rappeur du Nord proche de Jul, est de retour avec un nouveau single. Et cette fois, il a appelé du lourd en renfort, en la personne d'Osirus Jack, le membre le plus dangereux du 667 niveau lyrics. Ensemble, ils ont décidé de kicker salement sur le morceau "Cokkies Kush", en reéférence à une variété de weed très cotée et assez fort. Pour le clip, on retrouve les deux kickeurs embarqués dans une sale entreprise de fabrication, vente et livraison de Cookie, le double sens est à peine caché. Une collab surprenante entre deux artistes aux univers plutôt éloignés de base, mais qui fonctionne bien! Qu'en penez-vous?