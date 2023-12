Il parle d'une fille qu'il aime énormément.

Tory Lanez sort "Ballad of a Badman", un titre tiré de son album "Alone at Prom" dévoilé pour la première fois en février 2021. A travers les paroles, le chanteur raconte une histoire d'attirance envers une jeune femme qu'il a connue exprimant son désir d'être avec elle toute la nuit. L'artiste évoque aussi les obstacles qui l'empêchent d'être avec sa bien-aimée en parlant de certaines personnes qui seraient contre sa relation.