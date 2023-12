C'est un featuring avec DaBaby et T-Pain.

Busta Rhymes s'associe à DaBaby et T-Pain pour la sortie d'un nouveau clip intitulé "Big Everything". Dans la vidéo, les trois hommes sont costumes de couleurs différentes soit le rouge, le vert et le bleu clair. On les voit dans plusieurs endroits tantôt dans une bibliothèque entourés de plusieurs livres, tantôt avec des femmes en train de se déhancher et sur lesquelles les stars jettent leur argent. Il s'agit d'un extrait du dernier album de Busta, "BLOCKBUSTA".