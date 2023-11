Il est de retour !

Presque dix ans passés dans l'underground, ça n'est pas aujourd'hui que Bob Marlich va se remettre à faire des concessions. Il est de retour cette semaine avec le morceau "Longtemps", sur une prod de Ginger Apollo, comme il aime le répéter dans l'intro. Un morceau dans un style assez planant,sur lequel le rappeur kicke sale, toute en attitude et en insolence. On valide, et vous?