Une chanson tirée de "Welcome 2 Collegrove", l'album commun de Lil Wayne et 2 Chainz.

Lil Wayne, 2 Chainz et Benny The Butcher ont sorti leur nouveau clip intitulé "Oprah & Gayle". La vidéo met l'accent sur le succès et la richesse d'Oprah Winfrey et de Gayle King durant leur carrière incroyable. Ils doivent s'en servir comme exemple.