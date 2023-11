Nouveau single bien sucré pour le chanteur.

C'est une des nouveautés de la semaine ! Si vous cherchez un artiste qui chante bien et apporte un véritable vent de fraîcheur, avec des sonorités un peu RnB, on a ce qu'il vous faut. On vous présente Pecosín, jeune chanteur signé sur le label IKR et qui vient de dévoiler le clip de "The Date". Un morceau à l'ambiance très douce, voire sensuelle, sur une instru avec pas mal de piano et un clip rempli de couleurs. On vous laisse découvrir tout ça juste ci-dessous !