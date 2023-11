DA Uzi dévoile un double morceau pour "Welarue #9"

Ça découpe fort l'instru une fois de plus.

Plutôt discret depuis la sortie de son album "Le chemin des braves" sorti en 2022, DA Uzi s'apprête à faire à nouveau parler de lui par la manière forte en cette fin d'année. Et pour ça, il va ré-utiliser la même méthode qui l'a fait connaître à ses débuts : un gros morceau freestyle, inédit, qui sent fort la rue et le vécu du rappeur. On accueille donc "Welarue #9", dernier épisode (pour l'instant) d'une série de morceaux commencée il y a quatre ans. C'est l'occasion de voir que le rappeur n'a rien perdu de sa rage depuis ses débuts, on l'entend bien. Petite précision supplémentaire, le clip est divisé en deux parties, avec deux instrus différentes, même si l'ambiance reste très énervée et qu'on sent le rappeur à fleur de peau sur les deux parties.