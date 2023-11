Smoke DZA, Flying Lotus et Conway The Machine dévoilent le clip de "Painted Houses"

Un morceau bien brumeux.

Cela faisait un petit bout de temps qu'on n'avait aps parlé de Smoke DZA, mais le rappeur new-yorkais se porte toujours très bien. Il a même sorti un projet commun avec le collègue Flying Lotus, "Flying Objects", dispo depuis début septembre. Un opus à l'ambiance très planante, vous l'aurez compris grâce au titre. Cette semaine, on retrouve les deux rappeurs avec Conway The Machine pour le clip de "Painted Houses", extrait du projet. Un morceau sur lequel ça parle encore pas mal de weed, de fumée et de la street, avec un flow qui donne l'impression que rapper, c'est facile. Mais ne vous y trompez pas, les trois rappeurs viennent de livrer une véritable belle performance, pas facile à imiter.