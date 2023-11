Liim's les laisse "Pénav"

Il s'agit d'une collab produite par Ibé PDS.

Le beatmaker Youtubeur français IbéPDS a repris la publication de sa série de morceaux. Après "PDSOUT #1" avec Kerchak il y a six mois (oui, on espère que vous n'êtes pas trop pressés pour la suite), il a cette fois appelé Liim's en renfort pour kicker sur "PDSOUT #2". Le morceau s'appelle "Pénav", et si on s'attend à quelque chose de très mélodieux au début, Liim's repart rapidement en kickage avec une aisance impressionnante. Un bon morceau accompagné d'une belle vidéo tournée au milieu du quartier, et dans laquelle on peut voir Liim's et IbéPDS donner une sorte de concert en plein air.