Il excelle quand il est dans ce genre de mood.

On l'a peut-être oublié avec ses dernières sorties, mais Kodak Black est un grand fan de trap bien sombre de base. On le redécouvre cette semaine avec la sortie du clip de "Lemme See", un morceau extrait de son album "When I Was Dead" sorti le 10 novembre. Un morceau avec quasiment aucune mélodie, bien sombre, menaçant même, et une vidéo qui sent fort le lifestyle "trap" du sud des USA. On valide ! Et vous?