8ruki sort un clip uniquement sur Twitter !

Histoire de ne pas faire comme tout le monde.

Regarder des clips de rap français sans être envahi de pubs et sans payer Youtube Premimum, c'est possible. La preuve avec 8ruki qui vient de dévoiler un clip qui sera disponible uniquement sur Twitter. Un beau coup de comm' de la part du rappeur qui se démarque de la concu', même s'il était déjà bien identifié comme un OVNI du rap game FR avec la musique qu'il propose. Très avant-gardiste, le rappeur se ballade sur cette instru futuriste avec un flow très "mumble" qui colle parfaitement à l'ambiance, on vous laisse découvrir ça.