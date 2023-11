The Kid LAROI dévoile le clip de "Sorry"

Un morceau extrait de son tout nouvel album.

The Kid LAROI est toujours le même gamin incontrôlable et insupportable qu'à ses débuts, et il incarne son personnage à merveille. Le rappeur "emo", très proche des sons proposés par Juice WRLD ou Lil Uzi Vert à leurs débuts, vient de déoviler un tout novuel album, "The first time", sorti el 10 novembre. Et pour pousser le projet, il a aussi sorti un clip, celui du morceau "Sorry", l'intro de son album. Pour ce qui est du contenu, vous pouvez l'imaginer rien qu'au titre, c'est pratique ! Le rpapeur s'excuse simplement pour les nombreuses bêtises qu'il a pu faire, en y ajoutant un peu d'egotrip.