GloRilla en mode trap énervée sur "Pop It"

Un gros banger bien trap comme en 2010 !

On vous disait que la trap était loin d'être finie et commençait même à reprendre des forces face à la concurrence. Cette semaine, on retrouve GloRilla sur un beat de Mike Will Made It, pour le morceau "Pop It". Un gros banger trap qui aurait très bien pu voir le jour en 2013, en même temps que le méga-hit "23", produit lui aussi à l'époque par Mike Will Made It. Au programme donc, de la trap, un flow qui découpe, quelques fesses qui twerkent, le tout dans une ambiance d'énorme fête. Un morceau issu de "Gangsta Art 2", la dernière compilation de CMG The Label (fondé par Yo Gotti), sur lequel GloRilla est signée.