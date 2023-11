Gapman et Binks Beatz dans la trap avec "Crew"

Un bon gros morceau de trap bien sale.

La trap est loin d'être morte, elle semble d'ailleurs connaître un regain de popularité dans le monde entier, même en France. Et parmi les artisans qui découpent sur ce genre de prods, on trouve Gapman, le jeune rappeur lillois qui s'annonce déjà comme une des futures têtes d'affiche du rap fr. Au programme aujourd'hui, la sortie du clip de "Crew", en collaboration avec Binks Beatz. Un gros banger trap bien sombre avec beaucoup d'egotrip et un flow vraiment bien ciselé, on vous laisse découvrir ça !