Veust en patron sur "Eau de Parfum"

Pour le projet "Grandbazaar" Veust a sorti un couplet de gala !

Bientôt 30 ans de rap dans les pattes pour tonton Veust, et le temps n'a pas d'emprise sur la qualité de son rap. C'est pour cette raison que le label Colors Records, et les producteurs suisses Dar & Luzi sont allés le chercher pour participer au projet "Grandbazaar", une série d'EP qui mettent l'art du kickage à l'honneur. Du coup, on retrouve cette semaine Veust pour le morceau "Eau de Parfum", extrait du projet (déjà dispo sur Soundcloud), avec un clip bien ensoleillé et un morceau tout en attitude, en kickage et en grosses punchlines.