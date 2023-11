Forcément, c'est un banger.

La jersey est devenu le nouveau courant à la mode en france depuis plusieurs mois déjà, et sur ce terrain, Kerchak se démarque un peu de la concurrence. Pas étonnant donc que Tiito, rappeur d’Argenteuil, ait choisi le K pour son retour aux affaires dans le game. Le featuring s'appelle "Jersey", et évidemment, il s'agit d'un gros banger bien street, avec une vidéo très énergique aux plans qui se succèdent très rapidement. Ça tape dans les oreilles et c'est exactement ce qu'on attendait !