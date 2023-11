Eppsito est de retour !

Après la sortie de "La grande désillusion" un peu plus tôt dans l'année, Benjamin Epps est déjà de retour avec de la nouveauté. Le morceau s'appelle "Belle rage", et n'apparaît sur aucun projet pour le moment, mais c'est du très lourd. On a droit à deux ambiances dans le même clip avec deux instrus bien différentes, sur lesquelles le rappeur est à l'aie, comme d'habitude avec lui. De quoi patienter avant la grande messe avec ses fans à l'Olympia, le 30 novembre prochain !