Le taulier new-yorkais est en plein egotrip.

AZ est déjà de retour avec un nouveau single, quelques semaines après la sortie de "GOAT". Cette fois, le morceau s'appelle "This Is Why", et il est aussi extrait du prochain album à venir, qui s'appellera "Truth be told", prévu pour le 1er décembre. Cette fois, on le retrouve en plein egotrip, encore dans un décor luxueux mais très à l'ancienne, avec un style qui ressemble un peu à celui du label Bad Boy Records à l'époque.