C'est un featuring avec Vado.

Alors qu'elle sera la tête d'affiche du premier festival Honeyland au Crown Festival Park à Sugar Land, au Texas, le 12 novembre 2023, Mary J. Blige partage le visuel de sa pépite "Still Believe in Love" en compagnie de Vado. Les deux stars se trouvent sur un bateau en train de passer leurs plus belles vacances en faisant des éloges de l'amour. Comme quoi, il faut toujours y croire car pour la chanteuse, le grand amour existe toujours.