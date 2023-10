Ils veulent toujours nous tordre.

On ne les avait plus entendus ou presque depuis la sortie de leur mixtape en 2022, "Objectif : tout tordre". Mais ce silence a permis à N'Seven7 de fourbir leurs armes et ils veulent toujours nous tordre. La preuve avec ce nouveau freestyle, "OTT #3", OTT pour On Te Tord, évidemment...