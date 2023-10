Avec un clip étrange et captivant à la fois.

Ekloz est un des nouveaux visages du rap français, et plus précisément du rap du Sud, puisque la rappeuse vient de Sète. Elle a été intégrée à la Marsatac Agency après avoir fait forte impression lors du tremplin Planète Mars organisé plus tôt dans l'année. Cette semaine, elle vient de dévoiler le clip de "Tout finira", un morceau fataliste assez tourmenté avec un visuel avant-gardiste, on ne vous en dit pas plus, le clip est juste en-dessous !