Un feat avec Tiakola.

Après plusieurs mois d'absence, S.Pri Noir a amorcé un gros retour. Cette fois, il envoie un nouvel extrait de son album à venir et il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il s'agit tout simplement d'un featuring avec Tiakola et le titre "Bonsoir Paris (Mama No Cry)".